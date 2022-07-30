مصر تشغل المرتبة الثانية بقائمة عدد الأثرياء في إفريقيا

احتلت مصر المرتبة الثانية في عدد الأثرياء في إفريقيا بثروات تقدر بنحو 307 مليارات دولار، طبقًا لمؤسسة هنلي.

عدد الأثرياء في إفريقيا

ويمتلك 880 مصريًا أكثر من عشرة ملايين دولار لكل منهم، فيما يمتلك 57 شخصًا أكثر من 100 مليون دولار لكل منهم، ويعد 7 أشخاص ضمن المليارديرات بثروات تتجاوز مليار دولار لكل منهم.

واحتلت جنوب إفريقيا المركز الأول في عدد الأثرياء، لكن لديها 5 مليارديرات فقط.

أكثر المدن في عدد المليونيرات

أوضح التفربر أن أكثر مدن إفريقيا في عدد المليونيرات هي جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حيث تبلغ ثروة المليونيرات فيها 239 مليار دولار، تليها كيب تاون 131 مليار دولار، ثم القاهرة في المركز الثالث بقيمة 125 مليار دولار، وجاءت مدينة الإسكندرية في المركز الثالث عشر على مستوى مدن إفريقيا في الثروات.