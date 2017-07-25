مصر تشتري 60 ألف طن قمح روسي مقابل 12 مليون دولار

خالد بدر الدين قال تجار إن أقل عرض في مناقصة لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الثلاثاء بلغ 202.35 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) لستين ألف طن من القمح الروسي ليصل ثمنها إلى…

خالد بدر الدين

قال تجار إن أقل عرض في مناقصة لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الثلاثاء بلغ 202.35 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) لستين ألف طن من القمح الروسي ليصل ثمنها إلى 12 مليون و 141 ألف دولار .

وذكرت وكالة رويترز إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر طرحت أمس الاثنين مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من سبتمبر المقبل ويجب أن تكون العروض المقدمة على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

وتباينت أسعار تصدير القمح الروسي الأسبوع الماضي بعد تسعة أسابيع متتالية من النمو بفعل مخاوف بشأن نقص القمح العالي الجودة وزيادة المنافسة مع فرنسا على إمدادات القمح لمصر.

وبلغت أسعار البحر الأسود للقمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 % للتسليم في أغسطس حوالى 196 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) في نهاية الأسبوع الماضي بارتفاع قدره دولار للطن عن الأسبوع السابق حسبما قالت إيكار للاستشارات الزراعية في مذكرة.

وأضافت أن أسعار القمح الذي يحتوي على بروتين نسبته 11.5 % بلغت 185 دولارا للطن بانخفاض قدره ثلاثة دولارات بسبب زيادة الإمدادات حيث تعرضت أسعار القمح أيضا لضغوط الأسبوع الماضي بسبب اشتداد المنافسة على سوق القمح في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وأكبر مشتر للقمح الروسي.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية وفي المناقصة الحكومية الأخيرة للقمح في 18 يوليو 300 ألف طن من القمح من بينها 120 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الروماني إلى جانب 60 ألف طن من القمح الفرنسي.

واتفقت روسيا على توريد كمية كبيرة من القمح للهيئة العامة للسلع التموينية في الأشهر الأخيرة وعندما يتم الوفاء بهذه العقود قد تنخفض أسعار القمح الروسي حيث إن الحصاد مرتفع حتى الآن في المناطق الجنوبية بالبلاد وهي المناطق الرئيسية المنتجة لصادرات البحر الأسود الروسية .