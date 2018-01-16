مصر تشتري 295 ألف طن من القمح الروسي

خالد بدر الدين أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت 295 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل عن صفقة الشراء.ذكرت وكالة رويترز أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت، أمس الاثنين، أنها تسعى لشراء كمية غير محددة من

خالد بدر الدين





أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت 295 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل عن صفقة الشراء.

ذكرت وكالة رويترز أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت، أمس الاثنين، أنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من مورّدين عالميين في مناقصة للشحن، في الفترة من 18 إلى 28 فبراير المقبل.

وقال أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

ويجب تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب)، مع تقديم عرض منفصل لتكلفة الشحن في موعد أقصاه الساعة 1200 ظهرًا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش)، اليوم الثلاثاء.