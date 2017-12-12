مصر تشتري 295 ألف طن من القمح الروسي والروماني

خالد بدر الدين أعلن تجار، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، اشترت 295 ألف طن من القمح الروسي والروماني في مناقصة. وأضاف التجار أن الكمية الإجمالية تتضمن شحنة واحدة من القمح الروماني، والباقي قمح روسي. وذكرت وكالة رويترز أن الهيئة العامة للسلع التموين

خالد بدر الدين

أعلن تجار، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، اشترت 295 ألف طن من القمح الروسي والروماني في مناقصة.

وأضاف التجار أن الكمية الإجمالية تتضمن شحنة واحدة من القمح الروماني، والباقي قمح روسي.

وذكرت وكالة رويترز أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت قد أصدرت، فى منتصف الشهر الماضى، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من مورّدين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من يناير المقبل، ويجب أن تكون عروض الأسعار على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين وقمح الطحين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.