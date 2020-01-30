مصر تشتري 180 ألف طن قمح فرنسي

في مناقصتها السابقة للشراء في 14 يناير، اشترت الهيئة 240 ألف طن من القمح من روسيا ورومانيا

أفادت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الخميس، أنها اشترت 180 ألف طن من القمح الفرنسي ، في مناقصة للشحن في الفترة من 11 إلى 25 مارس.

وفي مناقصتها السابقة للشراء في 14 يناير، اشترت الهيئة 240 ألف طن من القمح من روسيا ورومانيا للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من مارس.

كان مصدر مسئول فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم استلام شحنات من القمح الهندي لفحصها بمعرفة اللجنة المختصة، بعد تقديم طلب من موردي الأقماح الهندية إلى وزارة الزراعة بشأن انضمامهم إلى قائمة موردي الأقماح لمصر.

وكان رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة قال – في تصريحات صحفية- إن مصر تدرس إضافة القمح الهندي كمنشأ مقبول لمناقصاتها الدولية للاستيراد، موضحَا أن مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، ولن تتأثر إذا تراجع قمح أي دولة في السوق بسبب تنوع قائمتها من المناشئ المقبولة.