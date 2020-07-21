اقتصاد وأسواق

مصر تشتري 115 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة دولية

اشترت مصر يوم الثلاثاء الماضي 114 ألف طن من القمح الروسي
المال - خاص 1:56 ص, الأربعاء, 22 يوليو 20 1:56 ص, الأربعاء, 22 يوليو 20

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اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، 115 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة دولية.

وكانت المناقصة تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس، وفق رويترز.

وفي مناقصتها الدولية السابقة، اشترت مصر يوم الثلاثاء الماضي 114 ألف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس

يذكر أنه يتم استيراد ما يقرب من 5 ملايين طن قمح سنويًا من روسيا، وفرنسا، ورومانيا، وأوكرانيا، وأمريكا، وكازاخستان، وبلغاريا، وعدة دول أخرى، لخلط المستورد بالمحلي.

وتنتج هيئة «السلع التموينية» ما يقرب من 250 مليون رغيف خبز بلدى مدعم يوميًا، من دقيق مدعم استخراج %82 لصالح 71 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية مستحقة للدعم الحكومى الخاص بمنظومة الخبز، التى يتم دعمها بنحو 51 مليار جنيه فى موازنة 2019 ـ 2020.

«السلع التموينية» تستورد 120 ألف طن قمح روسى
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بقلم المال - خاص

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