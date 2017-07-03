مصر تشارك في 3 اجتماعات لمنظمة التجارة العالمية اليوم

مها أبوودن: يرأس الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وفد مصر المشارك فى اجتماعات لجنة السياسات العامة واجتماع مجلس منظمة التجارة العالمية واجتماعات رؤساء ومديرى عموم الجمارك بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالمنظمة التى تستضيفها مدينة بروكسل اليوم "الاثنين" ويستمر حتى 8 يوليو الح

مها أبوودن:

يرأس الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وفد مصر المشارك فى اجتماعات لجنة السياسات العامة واجتماع مجلس منظمة التجارة العالمية واجتماعات رؤساء ومديرى عموم الجمارك بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالمنظمة التى تستضيفها مدينة بروكسل اليوم “الاثنين” ويستمر حتى 8 يوليو الحالى.

وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز بأن اجتماعات لجنة السياسات العامة ستناقش عددا من الملفات المهمة أبرزها تقرير مجموعة عمل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة، حيث من المقرر استعراض اجتماع مجموعة العمل المسئولة عن مناقشة اتفاق تيسير التجارة والذى بدء فى فبراير الماضى، ودعا لزيادة الاستفادة من المساعدة الفنية المقدمة إلي الدول الأعضاء بالمنظمة والمعروفة باسم برنامج “ميركاتور” من أجل زيادة الاستفادة المثلى من المساعدة الفنية المقدمة إلى الأعضاء الذين طلبوا من منظمة الجمارك العالمية تقديم الدعم فى تنفيذ اتفاق تيسير التجارة كما طلبت مجموعة العمل من الأعضاء أن يصدر المجلس بيانا يدعو أعضاء المنظمة إلى التنسيق مع اللجان الوطنية لتيسير التجارة لديهم (NCTF) والتعاون مع الحكومة من أجل تحديد احتياجات بناء القدرات رسميا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة.

وأضاف عبد العزيز أنه سيعرض خلال الاجتماعات الإجراءات التي اتخذتها مصر لبدء تنفيذ الاتفاقية ومنها تصديق مجلس النواب علي انضمام مصر للاتفاقية وأيضا الخطوات التي تم تبنيها لتطبيقها فور سريان الاتفاقية والتي تم التنسيق بشأنها مع منظمة التجارة العالمية.

وقال إن جدول الأعمال يتضمن ايضا مناقشة ملف المبادرة الامنية التي تتبناها المنظمة حاليا لمواجهة الارهاب والتهريب فهناك تنسيق دائم تقوم به الجمارك المصرية مع كافة الجهات الامنية بالدولة لتشديد الرقابة على المنافذ والمناطق الجمركية والحدودية والاستفادة من الدراسات التى تعد حاليا بالمنظمة حول مبادرة ” الحدود الهشة “والتى تطلب استراتيجية ذات شقين تقوم على الامن والتنمية الاقتصادية والتأكيد على أهمية تنسيق إدارة الحدود والتبادل الفعال والآمن للمعلومات.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الاجتماعات ستناقش تطورات الاستراتيجية العالمية الجديدة لبرنامج الامن والمبادرات الخاصة بتطوير آليات الرقابة ومكافحة تهريب المتفجرات والأسلحة الصغيرة والخفيفة وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية نشر الوعي على المستوى الوطني بدور الجمارك في مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضاف أن من الملفات التي ستناقشها الاجتماعات ايضا مكافحة التدفقات المالية غير المشروعةالعابرة للحدود، مشيرا الى انه سيعرض الاجراءات التي تنفذها مصر في هذا المجال حيث تم إنشاء قاعدة معلومات سعرية إسترشادية لمكافحة تقديم فواتير بقيم متدنية للرسائل الواردة علي غير الحقيقة الي جانب الربط الآلى مع البنك المركزى المصرى ومصلحة الضرائب ووزارة النقل وجهات اخري لتجنب تقديم المستندات الورقية من قبل المتعاملين مع الجمارك والعمل على التبادل الالكترونى للمستندات، وتفعيل دور الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى حيث تم انشاء وتفعيل إدارات متخصصة للتحليل والاستهداف والمخاطر والاستخبارات وغسل الامول وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون الادارى المتبادل مع الشركاء التجاريين والتى يتم من خلالها التحقق من جميع المعاملات التجارية المتبادلة بين الجانبين.

وحول الاجتماع 46 لرؤساء ومديري عموم الجمارك بدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمقرر عقــده الاربعاء المقبل ( 5 يوليو ) الحالى قال ان الاجتماع سيناقش تقرير المكتب الاقليمى لبناء القدرات واعتماد الخطة التدريبية للمنطقة لعام 2017/2018 علما انه من المقرر استعراض البرامج التدريبية التى تم تنظيمها بالمعهد القومى للتدريب الجمركى بالاسكندرية المعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية والتى يتم فيه تنفيذ الخطة التدريبية وفقا للاحتياجـات التدريبية للــدول الأعضاء.

وأضاف أن اجتماعات مجلس ادارة منظمة التجارة العالمية والمقرر عقــدها خلال الفترة من 6-8 يوليو 2017 ستناقش عددا من الملفات المهمة اهمها دراسة امكانية انضمام دول غير اعضاء فى الامم المتحدة الى منظمة الجمارك العالمية الي جانب اعتماد الخطة الاستيراتيجة للمنظمة لتيسير التجارة العالمية وتقارير اللجان الفنية مثل قواعد المنشأ والقيمة والنظام الجمركي المنسق وترتيبات انتخابات امين عام جديد لمنظمة الجمارك العالمية ونواب للامين العام وايضا رئيس المنظمة.