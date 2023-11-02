مصر تشارك في منتدى الاقتصاد المستدام بالجزائر من 6 لـ7 نوفمبر المقبل

تشارك مصر في منتدى الاقتصاد المستدام المقام بالجزائر خلال الفترة من 6 لـ7 نوفمبر الذي يضم القادة الرئيسيين في مجالي الاقتصاد والسياسة الذين أبدو التزامهم بدفع عجلة التنمية المستدامة، بهدف وضع آليات راسخة وعملية من أجل تحسين مستوى المعيشة للأجيال القادمة.

ويتزامن انعقاد المنتدى الذي يشارك فيه وفود من السعودية ومصر وقطر، بالتعاون مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر كشريك مؤسسي، مع تسجيل الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري والأسمنت مستويات قياسية، حيث بلغت 36.6 مليار طن في عام 2022، فضلا عما أدت إليه عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من الإطاحة بجهود أربع سنوات من التقدم المحزر في التصدي للفقر.

وقال محمد إسكندر، مؤسس منتدى الاقتصاد المستدام، بأن “المنتدى يعمل بمثابة منصة فريدة من نوعها تسمح للشخصيات المؤثرة في العالم بالالتقاء وتقييم التقدم الذي قاموا بتحقيقه، وتعزيز التحول نحو مستقبل مستدام، وبناء عالم عادل وصحي ومستدام للجميع من خلال دعم التعاون وتبادل أفضل الممارسات والحوار، ومتابعة جهودنا المشتركة.”

وسيجمع المنتدى بين القادة المؤثرين في مجال التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الرؤساء التنفيذيين ورواد قطاع الصناعة الذين يمكنهم ترأس عمليات تحول النموذج الاقتصادي، بهدف تقييم مساهماتهم في أهداف التنمية المستدامة وإصدار تقرير سنوي بناءً على مقاييس مشتركة، تعمل بمثابة أداة مراقبة لرصد أنشطة الشركة وقراراتها، وتعزيز الحوار، وتبادل أفضل الممارسات خلال المنتدى.

تتضمن الموضوعات المطروحة للمناقشة في المنتدى كل من النمو الشامل، والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، وإزالة الكربون من الوقود الأحفوري، والشمول المالي، والرفاه، وخفض انبعاثات الكربون، والمبادرات المدنية.

وبدعم من الجمعية الرئيسية لرجال الأعمال الجزائريين (CREA)، سيعمل المنتدى على توضيح دور الشركات في تحقيق الأهداف العالمية، وتم تشكيل منتدى الاقتصاد المستدام بناءً على الشراكات التي أقيمت مع شركات تعطي أولوية للأثر البيئي والاجتماعي بما لا يؤثر على الربحية.

وتشمل الأهداف الرئيسية تحديد أفضل الممارسات وتنفيذها، سواء في الجزائر أو العالم. كما يشهد المنتدى مشاركة نشطة من القطاعات الجزائرية المعنية التي تشمل وزارة البيئة، ووزارة الطاقة والمناجم، ووزارة الصناعة، ووزارة الفلاحة، ووزارة الاتصال.

وسيطبق المنتدى نهجًا ديناميكيًا يشمل المؤتمرات، وورش العمل، والاجتماعات الخاصة، وعقد الحلقات النقاشية العامة، والمتخصصة. ويعد إصدار تقرير سنوي عن الاقتصاد المستدام ضمن النتائج المستهدفة للمنتدى. وسيعمل هذا التقرير، القائم على جمع البيانات، ومناقشات المنتدى، وتقييمات الأعضاء، بمثابة مقياس لجهود الشركات التي تبذلها من أجل تحقيق الأهداف العالمية.

لمعرفة المزيد عن منتدى الاقتصاد المستدام، يرجى زيارة الموقع التالي seforum.org.