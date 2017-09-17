مصر تشارك في معرض ليجر السياحي في روسيا

للمرة الأولى منذ انفجار الطائرة الروسية عام 2015خالد بدر الدينأعلن كريم محسن القائم بأعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية اليوم الأحد، أن مصر ستشارك للمرة الأولى منذ عام 2015 في معرض ليجر السياحي الذي يقام في روسيا هذا الأسبوع.كانت السياحة المصرية تلقت ضربة قاصمة عند تحطم طائر

للمرة الأولى منذ انفجار الطائرة الروسية عام 2015

خالد بدر الدين

أعلن كريم محسن القائم بأعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية اليوم الأحد، أن مصر ستشارك للمرة الأولى منذ عام 2015 في معرض ليجر السياحي الذي يقام في روسيا هذا الأسبوع.

كانت السياحة المصرية تلقت ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها مما جعل روسيا تفرض حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

وأضاف محسن في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز إن الهيئة العامة للتنشيط السياحي ستشارك في معرض ليجر بجانب اتحاد الغرف السياحية للمرة الأولى منذ وقف روسيا الرحلات السياحية لمصر منذ حوالى عامين ويأمل خبراء القطاع أن تكون المشاركة المصرية في ليجر هذا العام مقدمة لعودة السياح الروس.

وقال مسؤول في الهيئة العامة لتنشيط السياحة لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه “حضورنا فى معرض ليجر الروسي يأتي لأهميته واستعدادا لما بعد رفع تعليق سفر الرحلات الروسية السياحية للمنتجعات المصرية و نستعد بالمشاركة في المعرض والتسويق لمصر و نأمل في عودة السياح الروس لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ولم تشارك شركات السياحة المصرية أو وفود حكومية في معرض ليجر العام الماضي وسط استمرار تعليق رحلات الطيران إلى مصر وحضور وفود أمنية روسية في زيارات متتالية لمراجعة إجراءات الأمن في المطارات المصرية.

وقال إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري السابق للغرف السياحية إن حضور وزارة السياحة المصرية من خلال هيئة تنشيط السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية ممثلا عن القطاع الخاص يمكن اعتباره تحركا لاستئناف الرحلات الروسية لمصر خلال الفترة المقبلة .

كانت روسيا تسهم ذات يوم بنحو 33 % من إجمالي أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وزار 3.1 مليون سائح روسي مصر في 2014 وحوالى 2.3 مليون في أول عشرة أشهر من عام 2015 وزار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في 2010 وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون في 2011 وإلى نحو 4.5 مليون في 2016. .

وزادت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر 54 % في أول سبعة أشهر من العام الحالي لتصل إلى 4.3 مليون سائح في حين قفزت الإيرادات 170 % لتصل إلى 3.5 مليار دولار.