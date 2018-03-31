مصر تشارك في جلسة لمجلس الأمن لبحث تطوير عمليات حفظ السلام

المال- خاصشارك السفير، محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المُتحدة في نيويورك، في جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، والتي عقدت برئاسة رئيس وزراء هولندا فى ختام رئاسة هولندا لمجلس الأمن لشهر مارس الجاري، وفق بيان صادر للخارجية اليوم.وأكد وفد مصر خلال الجلسة

المال- خاص

شارك السفير، محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المُتحدة في نيويورك، في جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، والتي عقدت برئاسة رئيس وزراء هولندا فى ختام رئاسة هولندا لمجلس الأمن لشهر مارس الجاري، وفق بيان صادر للخارجية اليوم.



وأكد وفد مصر خلال الجلسة أهمية مواصلة الجهود الدولية الجارية لتطوير عمليات حفظ السلام، والتزام مصر كإحدى كبري الدول المساهمة بقوات بدعم تلك العمليات التي تُعد إحدى الأدوات الرئيسية للمنظمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.



كما أشار مندوب مصر الدائم إلى ضرورة تطوير مفهوم المشاركة بين جميع الأطراف الفاعلة في ملف حفظ السلام كالدول المضيفة، والدول المساهمة، ومجلس الأمن، وسكرتارية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية وذلك من خلال الارتقاء بآليات التشاور الحالية وضمان نفاذ تلك الأطراف إلي عملية اتخاذ القرار.

وتطرق مندوب مصر إلى ضرورة ضمان عدم نشر البعثات بمعزل عن السياق السياسي والمجتمعي الخاص بالنزاعات محل النشر، وذلك من خلال الالتزام بالبنود الاسترشادية الواردة بالبيان الرئاسي الذي سبق أن صاغته مصر خلال عضويتها بمجلس الأمن واعتبارها إطاراً مبدئياً لتقييم فعالية بعثات حفظ السلام.



وجدد السفير إدريس الإعراب عن تقدير مصر لأولئك الذين فقدوا حياتهم دفاعاً عن مقاصد ومبادئ وولايات الأمم المُتحدة، ومن ثم ضرورة مواصلة الجهود لتطوير تلك العمليات تكريماً ووفاء لتضحياتهم.