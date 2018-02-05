مصر تشارك في المؤتمر الرابع لدول تجمع G5

المال خاصتوجه السفير، حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية صباح اليوم 5 فبراير الجاري إلى العاصمة النيجرية نيامي للمشاركة في فعاليات المؤتمر الرابع لرؤساء دول تجمع الساحل الخمس الـG5 المقرر عقده يوم 6 فبراير الجاري، وذلك بناءً على دعوة من وزيرة التخطيط النيجرية والمسئولة عن ملف تجمع د

المال خاص

توجه السفير، حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية صباح اليوم 5 فبراير الجاري إلى العاصمة النيجرية نيامي للمشاركة في فعاليات المؤتمر الرابع لرؤساء دول تجمع الساحل الخمس الـG5 المقرر عقده يوم 6 فبراير الجاري، وذلك بناءً على دعوة من وزيرة التخطيط النيجرية والمسئولة عن ملف تجمع دول الساحل الخمس G5.

وقال نائب وزير الخارجية، بأن مشاركة مصر في فعاليات المؤتمر تأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تربطها مع دول التجمع، والذي يضم كل من النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا، مشيراً إلى الزيارة الذي قام بها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى تشاد في أغسطس الماضي، وجهود مصر في مكافحة الإرهاب مع الدول الخمس، بالإضافة إلى اهتمامها بدعم جهود السلام الحالية في مالي.

وأوضح نائب وزير الخارجية، أنه على ضوء التعاون المتميز بين مصر ودول التجمع الخمس في شتى المجالات، فقد قامت مصر بتقديم برامج تدريبية لكوادر من دول الساحل عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية ودوائية.