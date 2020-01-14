مصر تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل WFES بأبوظبي

يشارك في القمة الآلاف من أنحاء دول العالم من قادة الأعمال والخبراء والموردين والمشترين الساعين إلى إبرام صفقات تجارية وتبادل المعرفة والتجارب

شاركت شركة سولار انستالر للطاقة الشمسية العاملة بمجال تركيبات محطات الطاقة الشمسية، نيابة عن مصر، في القمة العالمية لطاقة المستقبل WFES والذي افتتحت فعالياته اليوم الثلاثاء، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط مشاركة لأكثر من 800 جهة عارضة.

ويشارك في القمة الآلاف من أنحاء دول العالم من قادة الأعمال والخبراء والموردين والمشترين الساعين إلى إبرام صفقات تجارية وتبادل المعرفة والتجارب والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات، في أكبر حدث بمجال الاستدامة وطاقة المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعد سولار انستالر، الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، التي تشارك في هذه القمة والمعرض الأكبر من حيث العارضين والزائرين في الشرق الأوسط.

ويضم وفد الشركة المصرية، المهندس عبدالله محجوب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سولار انستالر، وإيمان أمين المدير التجاري، وفادي السيد نائب المدير التنفيذي، وعالية البسيوني مدير تطوير الأعمال، وزينة متولي أخصائية تسويق بالشركة.

ويتوقع منظمو القمة حضور 33,500 مشارك من 170 دولة، بجانب 800 جهة عارضة متخصصة في مجالات الطاقة والطاقة الشمسية والمياه وإدارة النفايات والمدن الذكية.

وتُعقد دورة 2020 من القمة، تحت شعار «إعادة التفكير عالمياً في الاستهلاك والإنتاج والاستثمار»، وتضم أكثر من 1000 موفد، و90 متحدثاً. وتوفر «القمة العالمية لطاقة المستقبل» منصة تجمع بين مفاهيم الطاقة المستقبلية العالمية، والتكنولوجيا النظيفة، والمجتمعات السكنية المستدامة.

وتستضيف هذه الفعالية السنوية أبرز الروّاد والأكاديميين، إلى جانب قادة السياسة والصناعة، لاستعراض أحدث الابتكارات في مختلف المجالات، ما يتيح الفرصة لتعزيز الأعمال والاستثمارات الجديدة، فضلاً عن وضع جدول أعمال مناسب لكل مرحلة.

وستشهد القمة مشاركة قادة حكومات ورجال أعمال وعارضين متخصصين من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على أبرز التقنيات الرائدة والأفكار المبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة والمياه والطاقة الشمسية والنفايات، بالإضافة إلى المدن الذكية.