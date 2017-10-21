مصر تشارك في القمة السابعة للبحيرات العظمى

سمر السيد شارك السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية في القمة السابعة لتجمع المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى التى انعقدت أمس في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، وفق بيان للخارجية. وقال رمضان بكر السفير المصري في برازافيل، إن القمة بحثت…

سمر السيد

شارك السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية في القمة السابعة لتجمع المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى التى انعقدت أمس في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، وفق بيان للخارجية.

وقال رمضان بكر السفير المصري في برازافيل، إن القمة بحثت تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات والإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار والتنمية فى منطقة البحيرات العظمى، التى تشهد العديد من التحديات اتصالا بتطورات الأوضاع فى كل من الكونجو الديمقراطية وبوروندى وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

جدير بالذكر، أن التجمع يضم كل من جمهورية الكونجو والكونجو الديمقراطية وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وزامبيا وأفريقيا الوسطى وأنجولا. وشهدت العلاقات المصرية مع دول التجمع تناميا خلال الفترة الأخيرة.

واستضافت مصر ورشة عمل فى فبراير 2017 حول بلورة رد فعل جماعي للتحديات الأمنية فى منطقة البحيرات العظمى بالتنسيق بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والقطاع الأفريقي بوزارة الخارجية