اتصالات وتكنولوجيا

مصر تشارك في اجتماع فرقة عمل 5D بالاتحاد الدولي للاتصالات

خلال الفترة من 1 إلي 12 مارس الجاري
المال - خاص 12:00 م, الخميس, 4 مارس 21 12:00 م, الخميس, 4 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شاركت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى الاجتماع السابع والثلاثين لفرقة العمل 5D الذي ينظمه قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات والذي يعقد افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 1 إلى 12 مارس 2021 بمشاركة أكثر من 600 خبير ومتخصص من الدول الأعضاء بالاتحاد ومن مجتمع الصناعة وهيئات تنظيم الاتصالات ومنظمات الأمم المتحدة

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات: مستعدون لدعم التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية في العراق

وتعد فرقة العمل 5D هي الفريق المسئول بالاتحاد عن كافة الأمور المتعلقة بتنظيم الطيف الترددي الخاص بأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) على المستوى الدولي.

شارك الفريق المصري بالاجتماع للتنسيق وتقديم المساهمات والعمل على خروج الإطار التنظيمي الدولي لأنظمة التليفون المحمول بشكل يساهم في تطوير معايير جودة الخدمات ويعظم الاستفادة من موارد الطيف الترددي ويخدم نمو السوق محلياً، خاصةً في ظل التقدم التي أحرزته الدولة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي تمهيداً لاستكمال الخطط التنموية في هذا المجال.

اقرأ أيضا  التعليم: 98.9% من طلاب أولى ثانوي أدوا امتحان الإنجليزى.. والجغرافيا 99.9%

تناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بإعداد الوثائق التنظيمية لقطاع الاتصالات الراديوية وإعداد المعايير القياسية الدولية بالطيف الترددي لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية، وإعداد وتحديث المعايير القياسية الدولية لأنظمة الجيل الخامس، والإعداد للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية القادم  WRC-23 والذي ينتظر أن يتيح طيف ترددي إضافي لأنظمة التليفون المحمول في عدد من النطاقات الترددية الجديدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

إريكسون مصر : 25% زيادة في فريق العمل

المال - خاص 11:42 ص, الخميس, 4 مارس 21

«الأهلى كابيتال» تستحوذ على حصة حاكمة من «ممكن» لحلول المدفوعات الإلكترونية

محمود جمال 10:20 ص, الخميس, 4 مارس 21

صاروخ أس دي-3 التجاري الصيني سيقوم بأول رحلة في عام 2022

أيمن عزام 12:10 ص, الخميس, 4 مارس 21

وزير الاتصالات : حريصون علي تعميق تصنيع التابلت التعليمي في مصر

محمود جمال 11:47 م, الأربعاء, 3 مارس 21

دراسة أمريكية : الإحراج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء مكالمة هاتفية

المال - خاص 11:28 م, الأربعاء, 3 مارس 21

أنغامي أول شركة تكنولوجيا عربية مدرجة فى بورصة ناسداك

المال - خاص 7:13 م, الأربعاء, 3 مارس 21