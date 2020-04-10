سيـــاســة

مصر تشارك في اجتماع المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن مواجهة «كورونا»

لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا على أوضاع حقوق الإنسان في العالم
سمر السيد 6:05 م, الجمعة, 10 أبريل 20 6:05 م, الجمعة, 10 أبريل 20

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شاركت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف في اجتماع عبر الإنترنت مع “ميشيل باشليه” مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وذلك بمشاركة رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمندوبين الدائمين للدول لدى الأمم المتحدة وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية.

وأكد السفير “علاء يوسف” مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمته خلال الاجتماع، على ضرورة اتباع نهج شامل فى التعامل مع تحديات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأزمة، ولاسيما أثرها على الحق في الحياة والعمل والغذاء والصحة والنفاذ إلى الدواء وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وطالب المندوب الدائم لمصر المفوضة السامية بالمساهمة فى ضمان شمول خطط الاستجابة الدولية توصيات لتخفيف آثار الأزمة، وخاصة في الدول النامية التي تعاني من موارد وقدرات طبية محدودة، فضلاً عن الإجراءات التى يمكن اتخاذها لتخفيف عبء الدين الخارجي على تلك الدول.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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