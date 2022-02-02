اقتصاد وأسواق

مصر تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المملكة الأردنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورته الحالية
الصاوي أحمد 3:28 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 3:28 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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قام الدكتور سعد موسي، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي رقم 53 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الذى يضم فى عضويته الحالية كلا من مصر، والاردن والعراق وسلطنة وعمان والجزائر والكويت وجيبوتى وليبيا، والذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المملكة الأردنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورته الحالية.

وأكد “موسى” ترؤس الجلسة المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور عدد من السادة وزراء الزراعة وممثليهم اعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة، وبمشاركه د. محمد خير مدير اداره المنظمات والاتحادات العربية ممثلا عن الامانة العامة لجامعه الدول العربية.

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وأضاف البيان الاجتماع ناقش سير العمل فى استرتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030 ومتابعة البرنامج العربى لاستدامة الامن الغذائى ومتابعة سير العمل فى الاستراتيجية العربية للاداره المستدامة للموارد الرعوية 2020 -2040.

هذا وقد القى الكلمه الافتتاحية للمجلس وزير الزراعة الاردنى بصفته رئيس المجلس في دورته الحالية والتي اشتملت على قضايا القطاع الزراعى والأمن الغذائى والتحديات والمتغيرات التي تواجه هذا القطاع الهام ومن اهمها قضية المياه والتغيرات المناخية والزيادة السكانية الناجمة عن موجات اللجوء المتتالى لما يستدعى توفير الغذاء فى المنطقة العربية.

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وفي كلمته أشار الدكتور محمد خير الى انه في ضوء التحديات التى تواجهها الدول العربية والعالم اجمع جراء تفشى جائحة كورونا وتاثيرها على كل القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعى، الأمر الذي يستدعى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها مواجهه الاثار السلبية لهذه الجائحة.

من ناحيته، ابراهيم ادم الدخيرى المدير العام للمنظمة العربية استعرض جهود المنظمة للتواصل مع الهيئات والمؤسسات العامله فى المجال الزراعى بالدول الأعضاء وذلك من أجل التكامل لتحقيق الاهداف المشتركة المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائى العربى خاصة فى ظل جائحة كورونا وتاثيرها على القطاع الزراعى .

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كما استعرض بعض الانجازات التي قامت بها المنظمة خلال الفترة السابقة هذا وسوف يعقد اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية القادم في دورتها 37 بالجمهورية الاسلامية الموريتانية حضوريا وافتراضيا، خلال النصف الثاني من شهر ابرايل 2022 على أن يسبقة اجتماع الخبراء واجتماع المجلس التنفيذي في دورته 54.

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بقلم الصاوي أحمد

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