مصر تشارك في اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بالبحرين

تشارك مصر، بدءا من اليوم الإثنين ولمدة ٣ أيام، في اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية المنعقدة بالبحرين.



يمثل مصر فى هذه الاجتماعات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ويشارك فى مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، ومنها: التحول إلى الجمارك الخضراء؛ لما لذلك من أثر إيجابى على الصحة العامة، وخطة عمل الحدود الهشة لمنظمة الجمارك العالمية، واستراتيجية البيانات لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تحسين مستوى أداء الجمارك على مستوى العالم، وتيسير حركة التجارة الدولية، وتوسيع مفهوم المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO» ليشمل التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية «2022-2025»، والخطة التنفيذية للعام الحالي، والتجارة غير المشروعة، والدليل الإرشادي لعملية الانتخاب بمنظمة الجمارك العالمية، والمستجدات المتعلقة بدراسة الجدوى الخاصة بالمنصة العالمية لتبادل البيانات الجمركية.



وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، لتحقيق المستهدفات الجمركية من حيث تعظيم الحوكمة، وتبسيط وميكنة الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتوطين التجارب العالمية المتميزة في مجال الجمارك، وتبادل الخبرات الدولية للتحول نحو «الجمارك الخضراء».



وأوضح، أن مصر احتفظت بعضوية لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، ونسعى إلى مراكز أفضل، فى هذا السياق، لافتًا إلى أن المشاركة في هذه الاجتماعات تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول؛ بما يتماشى مع معايير منظمة الجمارك العالمية، والاستفادة بما تقدمه من تسهيلات وخبرات للإسهام فى تطوير وتحديث العمل الجمركي.