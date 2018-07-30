مصر تشارك فى مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018

بدور إبراهيم:تأكيداً علي عمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظرائها من الدول الصديقة، وتلبية للدعوة الموجهة من جمهورية روسيا الاتحادية، تشارك عناصر من القوات المسلحة المصرية في فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018 ، حيث تقام 4 مسابقات بدولة روسيا الإتحادية تتضمن

بدور إبراهيم:



تأكيداً علي عمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظرائها من الدول الصديقة، وتلبية للدعوة الموجهة من جمهورية روسيا الاتحادية، تشارك عناصر من القوات المسلحة المصرية في فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018 ، حيث تقام 4 مسابقات بدولة روسيا الإتحادية تتضمن مسابقة ” الصديق الوفى” وتشارك فيها عناصر من قوات حرس الحدود كما تشارك عناصر من إدارة المركبات فى مسابقتى “سادة المركبات المدرعة” و” الرالى العسكرى” وتشارك عناصر من إدارة الحرب الكميائية فى مسابقة “الوسط الآمن” كما تشارك عناصر من قوات الدفاع الجوى فى مسابقة “السماء الصافية” بجمهورية الصين الشعبية، وتشارك مصر بصفة مراقب في مسابقتين بدولة كازاخستان .

وتقام فعاليات المسابقات في الفترة من28 يوليو الي 11 أغسطس الجاري بمشاركة العديد من الدول العربية والاجنبية، وتشتمل المسابقات علي العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لنقل وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في كافة التخصصات 0

وقد حرصت القوات المشاركة علي الإعداد والتخطيط الجيد لأنشطة المسابقات لتحقيق أعلي الأهداف التدريبية من المشاركة بها ، وصقل المهارات الفنية والتخصصية للقوات بما يسهم في تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريبات وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة. يأتي ذلك في إطار دعم أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة .