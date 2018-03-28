مصر تشارك فى احتفالية مرور 10 سنوات على المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

المال - خاصتحتفل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – عضومجموعة البنك الإسلامى للتنمية – مطلع أبريل المقبل بمرور عشر سنوات على تأسيسها" تحت شعار 10 سنوات فى تعزيز التجارة من أجل حياة أفضل".ويحضره محافظوالدول الأعضاء فى البنك الإسلامى للتمنية والوفود الرسمية للدول وعدد من ممثلى

المال – خاص

تحتفل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – عضومجموعة البنك الإسلامى للتنمية – مطلع أبريل المقبل بمرور عشر سنوات على تأسيسها” تحت شعار 10 سنوات فى تعزيز التجارة من أجل حياة أفضل”.

ويحضره محافظوالدول الأعضاء فى البنك الإسلامى للتمنية والوفود الرسمية للدول وعدد من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى على هامش أعمال الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية والذى ستنطلق أعماله فى الفترة من 1- 5 ابريل 2018 تحت شعار “شراكات من أجل التنمية المستدامة” بالجمهورية التونسية”.

يشار إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى هى محافظ مصر فى البنك الإسلامى ومن المقرر أن تشارك فى الاحتفال لتمثيل القاهرة.

وقال المهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن تونس من الداعمين لمبادرات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والهادفة إلى تنمية التجارة البينية بين الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف أنه منذ عام 2008، حققت المؤسسة نتائج جديرة بالثناء فى مجالى تمويل التجارة وتنميتها، حيث بلغ الإجمالى التراكمى للاعتمادات 40 مليار دولار أمريكى، ما يعكس الدور الحيوى الذى تلعبه المؤسسة كمحفِّز لجذب التمويل اللازم للعمليات التجارية الاستراتيجية الكبرى لتنمية الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم عدد من المؤسسين وشركاء النجاح والداعمين لمسيرة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ITFC، إضافة الى تكريم فريق العمل الداخلى الذى أشرف على انشاء المؤسسة فى الفترة من 2005 الى 2008.

الجدير بالذكر أن العاصمة تونس سوف تشهد على هامش الاجتماع السنوى الـ 43 لمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، الاجتماع السنوى الـ 13 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذى سيناقش الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال المرحلة القادمة، كما ستنظم المؤسسة اجتماعا خاصا لمحافظى الدول العربية بمجموعة البنك الإسلامى للتنمية حول: برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية” والذى سيشهد حضورا من الوزراء والمحافظين من الدول العربية.