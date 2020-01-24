سيـــاســة

مصر تشارك فى اجتماع مجلس إدارة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

شارك في افتتاح الاجتماع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى تطلعه لتعظيم الاستفادة من أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من قبل كل الدول الأعضاء ومواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطته.
سمر السيد 10:54 م, الجمعة, 24 يناير 20 10:54 م, الجمعة, 24 يناير 20

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شاركت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الاجتماع التاسع عشر للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لاستعراض أنشطة المركز خلال العام المنصرم 2019، لعرض خططه للعام الحالي 2020.

قال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، إنه شارك في افتتاح الاجتماع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى تطلعه لتعظيم الاستفادة من أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من قبل كل الدول الأعضاء ومواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطته. 

كما قدم التهنئة للمندوبين الدائمين لمصر وإسبانيا على تكليفهما بمهمة التيسير المشترك لعملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال العام الجاري 2020.

وأعرب عن تمنياته لهما بالنجاح في تلك المهمة، وهو ما كررته الدول الأعضاء بالمجلس الاستشاري، مع التأكيد على تطلعها للتعاون البناء مع سفيري مصر وإسبانيا في هذا الصدد.

من جانبه، أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال كلمته في الاجتماع تقدير مصر الكبير لدور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تكملة البنيان الأممي لمكافحة الإرهاب، وبناء قدرات الدول الأعضاء لمواجهة مخاطر الإرهاب المتجددة.

مشيرًا إلى أهمية المواءمة بين برنامج عمل المركز واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتوصيات المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وطلبات الدول الأعضاء.

كما أكد المندوب الدائم المصري تشرفه بتولي مهمة التيسير المشترك لعملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع المندوب الدائم الإسباني.

معربًا عن تطلعه للعمل والتشاور المستمر مع كل الدول في هذا الخصوص خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى وثيقة مراجعة توافقية تكون أداة فعالة لدى الدول في مكافحة الإرهاب.

مشدداً على أن مكافحة الإرهاب هي مسئولية جماعية والتزام دولي مشترك لحماية حاضر الدول ومستقبل شعوبها.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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