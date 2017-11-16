مصر تشارك بمنتدى سان بطرسبرج الثقافي في روسيا

علي راشد أناب حلمى النمنم، وزير الثقافة، الدكتور هشام مراد، رئيس العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، للمشاركة في "منتدى سان بطرسبرج الثقافي الدولي السادس"، المقام فى روسيا، بداية من اليوم 16 حتى 19 نوفمبر 2017. وينعقد المؤتمر بمشاركة رؤساء ووزراء خارجية عدة دول، بحضور الرئيس الروسى بوتين. وسي

علي راشد

أناب حلمى النمنم، وزير الثقافة، الدكتور هشام مراد، رئيس العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، للمشاركة في “منتدى سان بطرسبرج الثقافي الدولي السادس”، المقام فى روسيا، بداية من اليوم 16 حتى 19 نوفمبر 2017.

وينعقد المؤتمر بمشاركة رؤساء ووزراء خارجية عدة دول، بحضور الرئيس الروسى بوتين.

وسيتم مناقشة العديد من المحاور خلال المنتدى على رأسها: “إثر الكتاب والموسيقى فى حياة الشعوب وتطور المجتمعات، والفنون الرفيعة الحركية مثل البالية وتأثيرها فى الثقافات، تأثير الإبداع على المجتمعات الحضارية مثل العمارة، المهرجانات الدولية وتأثيرها كعامل مهم فى التقارب بين الشعوب، الإعلام وتأثيره على الثقافة، الفن الشعبى والتراث الثقافى، المسرح والسينما ومسرح الشارع وتأثيرهما على القيم الثقافية، التعليم وعلاقته بالفن، صناعة المتاحف، حماية التراث الثقافى وصونه، خاصة فى أوقات الحروب والنزاعات”.

ويقام على هامش المنتدى برنامج ثقافى فنى يتضمن حفلات غنائية على مسرح سان بطرس برج، والمسرحية الأولى لتشيكوف، وعرض للكتاب من إخراج تاداشي سوزوكي، على مسرح اليكسندر ينسكي.