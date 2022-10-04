مصر تشارك بمعرض «فروت اتراكشن» في مدريد (صور)

انطلق صباح اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد معرض “فروت اتراكشن” بمشاركة كبيرة من مصر، حيث تم الانتهاء من التجهيزات النهائية للجناح المصري بمعرض Fruit Attraction بإشراف من وزارة الصناعة والتجارة عبر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن المشاركة بالمعرض بالتعاون مع شركة كونسبت- استشاري المجلس لتنظيم المعارض و برعاية وزارة التجارة والصناعة المشاركة المصرية بمعرض Fruit Attraction، والذي يقام بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأضاف المجلس أنه سيتم إقامة المعرض خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري الذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة للحاصلات الزراعية الطازجة في القارة الأوروبية.

ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 إلى 4.11 مليون طن، بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4.09 مليون طن، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.