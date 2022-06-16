مصر تشارك بمؤتمر نابولي الأول لوزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطية

توجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إلى مدينة نابولي تلبية لدعوة وزارة الثقافة الإيطالية للمشاركة فى فعاليات مؤتمر نابولي لوزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطية – الاجتماع الأول لوزراء الثقافة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجنوب – المنعقد بهدف تعزيز ودعم الشراكة في المجالات الثقافية بين دول الاتحاد الأوروبي والجنوب .

عبد الدايم: المؤتمر خطوة هامة على طريق تنفيذ المزيد من مشروعات التعاون بين دول الأورومتوسطي

قالت عبد الدايم أن المؤتمر يمثل خطوة هامة على طريق تنفيذ المزيد من مشروعات التعاون بين دول الأورومتوسطي والجنوب في المجالات الثقافية والإبداعية وصون التراث ورعاية المبدعين.

وأشادت بتواجد وتمثيل العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال .

وأوضحت أن حضور الثقافة والإبداع المصري في المحافل الدولية يعكس الريادة الحضارية للوطن ويؤكد تأثيره إقليميا وعالميا .

مؤتمر نابولي الأول لوزراء الثقافة في المنطقة الاورومتوسطية يعقد بالتنسيق بين وزير الثقافة الايطالي ورئاسة الاتحاد الأوروبي

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد دورته الأولى بالتنسيق بين وزير الثقافة الايطالي ورئاسة الاتحاد الأوروبي في فرنسا ويشارك به وزراء الثقافة بدول الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط بجانب عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية منها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC ، اليونسكو، مؤسسة الايكروم « المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية » .

ويناقش عدة موضوعات منها تعزيز مجالات الثقافة والتراث كصالح مشترك بين الدول والمنظمات المشاركة، حماية التراث من الاتجار غير المشروع.

و وضع سياسات التنمية للثقافة والاقتصاد الإبداعي في ضوء أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تأثير تغير المناخ على الثقافة والتراث تمهيدا لمؤتمر COP27 في مصر، الفرص التي يقدمها برنامج ايرازموس لدعم المواهب في مجال الثقافة والفنون وصقل مهاراتهم