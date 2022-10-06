25 شركة مصرية تشارك فى فعاليات معرض «Fruit attraction» بأسبانيا

تفقد يوسف مكاوي سفير مصر لدي أسبانيا الجناح المصري المشارك فى معرض «Fruit attraction» والتقي بمسئولى الشركات المصرية المشاركة ،حيث أثني علي شكل الجناح والمشاركة المصرية القوية التي تعكس مكانة مصر كأحد اكبر الدول المصدرة للخضر والفاكهة في العالم .

وصاحبه في الجولة وفد من السفارة المصرية و المستشار التجاري أحمد نصر رئيس مكتب التمثيل التجاري بمدريد وتامر صفوت ممثلا عن المجلس وشركة كونسبت .

ويذكر أن عدد الشركات المصرية المشاركة بالمعرض بلغت 25 شركة ، من خلال جهود ودعم قدمها المكتب التجاري بمدريد للترويج للمشاركة المصرية بالمعرض وتنظيم العديد من اللقاءات بين الشركات الأسبانية المستوردة والشركات المصرية بالمعرض.