مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة

تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة من خلال الاحتفال على منصات التواصل الإجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار “غني – طير ..حلق مثل الطيور” بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطيور للبيئة و الإنسان ودورها فى حماية التنوع البيولوجى.

كما تعقد وزارة البيئة من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة جلسة نقاشية عبر تقنية زووم لعرض الجهود الوطنية فى صون الطيور الحوامة المهاجرة بمشاركة ممثلى شركاء العمل البيئى من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومحافظة جنوب سيناء وهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة و معهد الدراسات والبحوث البيئية وشركة نقل الكهرباء و شركة مياه الشرب و الصرف الصحى.

وزيرة البيئة : الطيور سفراء للطبيعة تلزمنا بالاتحاد لحمايتها

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اليوم العالمى للطيور يعد فرصة حقيقية للتوعية بأساليب التناغم و التعايش مع الطبيعة والاستمتاع بثرواتها الطبيعية من الطيور النادرة والمهاجرة دون الاضرار بها ، والاستفادة من تلك الفترة والتى تفرض الإقامة بالمنازل فى التعرف أكتر على الطبيعة و أهميتها وتنوعها البيولوجى وثرواتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع ويساهم فى مشاركة الفرد والمجتمع فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها. مسار الطيور المهاجرة

د.ياسمين فؤاد : اليوم فرصة للتوعية بأهمية الطيور وفائدتها للإنسان و البيئة

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر على الصعيد الوطنى قامت بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة، وهو ما انعكس فى فوزها من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة بجائزة الطاقة العالمية 2020 عن إجراءاتنا فى حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة من خلال دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وذلك من خلال التنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز كفاءة الطاقة فى الالتزام بآلية الغلق عند الطلب فى محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي مما ساهم في حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد في الكهرباء خلال موسم هجرة الربيع فبراير- مايو 2020.

جديراً بالذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، مرتين كل عام ، خلال السبت الثاني من شهرى مايو واكتوبر ، حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف.