مصر تسير رحلات استثنائية إضافية لنقل مواطنيها من السعودية

أعلنت السفارة المصرية في الرياض أنها تتابع باستمرار تسيير رحلات استثنائية لنقل المواطنين من المملكة العربية السعودية لأرض الوطن بعد قرار المملكة بوقف العمرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، قالت السفارة إن مكتب مصر للطيران في السعودية نجح في زيادة عدد الرحلات الاستثنائية لنقل المواطنين المصريين من الحاصلين علي تأشيرات لزيارة المملكة، والحاصلين علي تأشيرات العمرة، والحاصلين علي تأشيرات سياحية لدخول المملكة، والمقيمين الحاصلين علي تأشيرة خروج نهائي فقط من الرياض إلي أرض الوطن.

وأضافت أن ذلك بواقع رحلتين إضافيتين؛ الأولي يوم ٣/١٧، والثانية يوم ٣/١٩، بالإضافة إلى الرحلات الاستثنائية السابق الإعلان عنها أيام ١٢ و١٤ و١٦ و٢١ و٢٣ مارس ٢٠٢٠.

ويؤكد مكتب مصر للطيران في الرياض استعداده لاستقبال المواطنين لتعديل التذاكر التي بحوزتهم، أو إصدار تذاكر جديدة وفقاً للقواعد التي وضعتها الشركة في هذا الصدد، حيث تقرر استمرار العمل في المكتب خلال يومي الجمعة ٣/١٣ والسبت ٣/١٤ دون توقف.