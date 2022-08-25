مصر تسند المنطقة البحرية شمال شرق العريش لشركتي إيجاس وإيني للتنقيب عن الغاز والبترول

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم بشكل مبدئي، على إسناد منطقة “شمال شرق العريش البحرية” إلى كل من “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) وشركة إيني الإيطالية؛ للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في المنطقة.

ونص القرار على أن يُقام المشروع، في إطار التوجه نحو تعجيل العمليات الاستكشافية في منطقة “شمال شرق العريش البحرية.

ويأتي المشروع في ضوء توجه الدولة المصرية نحو زيادة الكميات المُنتجة من الغاز الفترة المقبلة، والحفاظ على ثبات منحنى الإنتاج مما يسهم بشكل كبير في المحافظة على مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط، والاستمرارية في تصدير الغاز لتعظيم العائد الاقتصادي.

وتم الإشارة إلى أن الموافقة المبدئية على المشروع، تأتي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لبدء العمليات ، على ألا تبدأ العمليات فعليا إلا بصدور القانون الخاص بمنح الالتزام،

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على طلب وزارة العدل بشأن اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية في عدد 50 منازعة.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة، التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة تقريباً، من أملاك المحافظة، والتي تقع ضمن أرض شمال شارع الياسمين، بالبيع لإحدى الشركات المتخصصة؛ لإقامة مجمع تعليمي عليها.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ كل من خدمة الرسائل النصية (SMS)، وخدمة الرقم المختصر (Short Code) لمشروع تحفيز المواطنين، اللازمين لعمل منظومة الضرائب ومواءمتها لمتطلبات واحتياجات المصلحة، وكذا لجميع مشروعات تطوير مصلحة الضرائب الأخرى، وذلك في ضوء أحكام المادة 62 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.