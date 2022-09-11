مصر تسمح بتصدير الفول والعدس والمكرونة والقمح والدقيق والذرة والزيوت (مستند)

قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وقف العمل بالقرارات الخاصة بحظر تصدير عدد من السلع، والتي تضم كلا من الفول، والعدس، والمكرونة، والدقيق والذرة، والزيوت، والفريك.

وفي هذا الصدد أكد أحمد العسقلاني، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد، أنه في في القرار رقم 141 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواع ، والقرار 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها والفريك والذرة، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من الأصناف الوادة بالقرارات الوزاريين والتي قدرتها وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر، والتي انتهت في 7 سبتمبر الجاري.

وأضاف في خطابه للدكتوره نجوى زغمور، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك، أنه ورد العديد من الاستفسارات من بعض المنافذ الجمركية بشأن صدور قرار وزاري جديد باستمرار العمل بالقرارات الوزارية المشار إليها من عدمه، فلم يصدر حتى تاريخه أية قرارات وزارية بمد العمل بالقرارات الوزارية لمشار إليها.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 24 لسنة 2022 بتطبيق ما جاء في خطاب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن عدم مد العمل بالقرارات الوزارية المشار إليها.

وخلال يونيه الماضي قررت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع ، تجديد قرارها بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، حيث كان قد تقرر عدم السماح بتصدير تلك السلع منذ 10 مارس لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك عبر خطاب لأحمد رفعت العسقلاني رئيس الادارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد، للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيرا الى أن وزيرة الصناعة والتجارة وافقت على عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، والقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها، الفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر.

وكان قد تقرر السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من الاصناف الواردة بالقراراين الوزاريين، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونص القرار رقم 141 لسنة 2022 أنه صدر بناء على كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة محمد مصيلحي رقم 4523 المؤرخ في 9 مارس الماضي، بالاضافة إلى ما عرضه مساعد وزير التجارة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمذكرة رسمية لوزيرة الصناعة والتجارة.

وأكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فرض الحكومة حظرا علي تصدير الفول والدقيق بجميع انواعه والمكرونة والعدس والقمح، وفقا لأحمد الباشا إدريس، رئيس الشعبة خلال ابريل الماضي.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارا في أبريل الماضي بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش لمدة ٣ أشهر.

وكان ينص القرار على عدم السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد التنسيق مع وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة.