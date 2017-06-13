مصر تسمح بتشغيل رحلات لقطر.. تعرف على الأسباب

المال - خاص أكدت سلطة الطيران المدني أنها متلزمة بقرارها الصادر مطلع الشهر الجاري، بمنع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات مصر أو العبور في أجواءها السيادية.وأكدت السلطة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القرار لايشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في مص

المال – خاص

أكدت سلطة الطيران المدني أنها متلزمة بقرارها الصادر مطلع الشهر الجاري، بمنع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات مصر أو العبور في أجواءها السيادية.

وأكدت السلطة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القرار لايشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في مصر أو قطر الراغبة في عبور أجواء مصر من وإلى قطر.

ويلتزم علي شركات الطيران الخاصة أو الرحلات العارضة لأجواء مصر من وإلى قطر فيتعين علي الشركات والطائرات غير القطرية تقديم طلب مسبق للإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني بما لايقل عن 24 ساعة.

واتخذت مصر والسعودية والإمارات والبحرين موقفا موحدا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة لدعمها الإرهاب وكما تم علق حركة الملاحة الجوية والبحرية المشتركة.