مصر تسلم الجزائر استضافة النسخة الرابعة لمعرض  IATF 2025

أعلن رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية أولوسيجون أوباسانجو، قيام مصر – باعتبارها الدولة المضيفة للنسخة الحالية من معرض IATF – بتسليم الجزائر استضافة النسخة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025 IATF الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”.

واستضافت مصر النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 IATF على مدار 7 أيام والذي سينهي فعالياته غدا الأربعاء بمشاركة نحو 71 دولة و16 ألف عارض من دول مختلفة ومن المتوقع توقيع اتفاقيات تمويلية بنحو 43 مليار دولار.

وقال بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” في كلمته أمس إن قدرة مصر على استضافة النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 في مهلة قصيرة يعد دليلا واضحا على مرونة الاقتصاد المصري وقوة البنية التحتية التيشيدتها مصر خلال فترة قصيرة نسبيًا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودليلا على مرونة الاقتصاد المصري.

كانت أبيدجان عاصمة كوت ديفوار قد اعتذرت على استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 بسبب عدم اتمام الاستعدادتاللازمة للمعرض ولذلك جاءت مصر لتعلن استضافتها للمعرض وتوفير كافة الامكانات اللوجيستية له.