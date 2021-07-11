مصر تسلمت 407 عربات ركاب سكة حديد من روسيا والمجر

قال نيكولاى أسلانوف، رئيس مكتب التمثيل التجارى الروسى بالقاهرة، إن مصر تسلمت 407 عربات ركاب سكة حديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة أبرمتها وزارة النقل مع شركة «ترانسماش» الروسية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تصل 20 عربة خلال شهر يوليو الجارى بواقع10 عربات من روسيا بينها 4 مكيفة و10 أخرى من المجر.

كان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعلن مطلع شهر يونيو الماضى وصول 28 عربة ركاب سكة حديد إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة التى أبرمتها الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية مع ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجري، وبلغت قيمة الصفقة مليارا و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأشار الوزير إلى أن صفقة 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

كان «أسلانوف» قال – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن بلاده تدرس إمكانية العمل المشترك فى العديد من المشروعات فى تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وشبكتها والآلات والمعدات، وإنشاء مرافق التصنيع لمجموعة أوسع من المنتجات للسكك الحديدية المصرية والهيئة القومية للأنفاق، مشيراً إلى أن تلك العربات تستوفى جميع متطلبات سلامة نقل الركاب، وتُستخدم الآن فى خطوط القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – أسيوط، والقاهرة – سوهاج، ويبلغ عمرها التشغيلى 40 عامًا. جدير بالذكر أن حجم التجارة الثنائية بين مصر وروسيا تراجع العام الماضى بنسبة %27 مسجلاً نحو 4.5 مليار دولار، وفق ما أشارت إليه إحصائيات هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية، وقال «أسلانوف» إن الصادرات الروسية لمصر سجلت نحو 4 مليارات دولار فى العام الماضى، بينما سجلت الصادرات المصرية لروسيا نحو 500 مليون دولار، مضيفاً أن وباء كورونا المستجد يعتبر السبب الأساسى فى تراجع حجم التجارة الثنائية بين البلدين فى 2020