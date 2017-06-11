مصر تسقط أمام تونس في بداية مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2019

علي المصري: سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام مضيفه التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي الملعب الأوليمبي في "رادس" بالعاصمة التونسية، في مستهل لقاءات الجولة الأولي من المجموعة العاشرة، لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم "الكاميرون 2019".أنتهي الشوط الأول من الل

علي المصري:

سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام مضيفه التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي الملعب الأوليمبي في “رادس” بالعاصمة التونسية، في مستهل لقاءات الجولة الأولي من المجموعة العاشرة، لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم “الكاميرون 2019”.

أنتهي الشوط الأول من اللقاء الذي إداره الحكم المغربي بوشعيب لحرش، وعاونه مواطنيه عصام بن بابا مساعد حكم أول، ويحيى النوالي مساعد ثان، بالتعادل السلبي بدون أهداف، وكانت أصحاب الأرض والجمهور الأخطر طوال الشوط الأول، فيما لم يكن هناك تواجد هجومي يذكر خلاله.

كانت أخطر فرص النصف الأول من اللقاء، في الدقيقة 12، عندما تصدي القائم الأيمن لشريف إكرامي حارس مرمي المننتخب المصري، لرأسية صيام بن يوسف مدافع المنتخب التونسي، بعدما قابل الركلة الركنية التي أرسلها علي معلول برأسه لترتد من القائم.

ومع بداية الشوط الثاني من اللقاء، سجل طه ياسين الخنيسي هدف اللقاء الأول، في الدقيقة 48، بعدما أستغل تمريرة يوسف المساكني، لينفرد بإكرامي، ويضعها في المرمي لحظة خروجه، لتصطدم بيده ولكنه سكنت علي يساره

ولم يقدم الفراعنة الأداء المنتظر من لاعبيه، وفشل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمصر، في إيجاد الحلول للعودة من تونس بنقطة علي أقل تقدير، وتفوق عليه نبيل معلول المدير الفني لنسور قرطاج، في الظهور الرسمي الأول له، كمديرا فنيا للمنتخب التونسي.

بتلك النتيجة، تتصدر تونس جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، وتأتب النيجر في المركز الثاني، وسوازيلاند “الثالث”، بعد تعادلهما أول أمس السبت، سلبيا بدون أهداف، فيما يقبع منتخب مصر في المركز الأخير، بدون رصيد من النقاط.