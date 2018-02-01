مصر تسعى لشراء كميات جديدة من القمح المستورد في مارس

متابعات أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة يوم الخميس لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الخامس إلى الخامس عشر من مارس، وفق ما نقلته رويترز.وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولا

متابعات

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة يوم الخميس لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الخامس إلى الخامس عشر من مارس، وفق ما نقلته رويترز.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة. ومن المنتظر أن تعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلي في اليوم نفسه.

ويجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.