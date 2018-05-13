مصر تسعى لاستنباط سلالات زراعية عالية الإنتاجية وموفرة للمياه

- الصين تبتكر أرز لزراعته فى الصحراء بثلث حجم المياه خالد بدر الدين والصاوى أحمدأكد مصدر مسئول في مركز البحوث الزراعية، أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يولي اهتمامًا كبيرًا باستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية وموفرة للمياه، مشيرًا إلى أن هناك عدة أصناف جاري الع

– الصين تبتكر أرز لزراعته فى الصحراء بثلث حجم المياه



خالد بدر الدين والصاوى أحمد

أكد مصدر مسئول في مركز البحوث الزراعية، أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يولي اهتمامًا كبيرًا باستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية وموفرة للمياه، مشيرًا إلى أن هناك عدة أصناف جاري العمل على تطبيقها تعتمد على الزراعة الجافة للأرز، ويكون استهلاك المياه مثيلاً للقمح.

وأوضح المصدر، أنه من الأمر الجيد أن خصائص هذة السلالات الجديدة هي إنتاج “حبة مكتنزة وثقيلة الوزن”، مثل المقرر زراعتها فى الوجه البحرى وتطويرها لتناسب الصحراء.

وفسر المصدر سبب تأخير اعتماد هذه السلالات لوجود بعد فني حيث تحتاج هذه التقاوي لتجارب لمدة 3 سنوات للتأكد من جدواها، واحتساب ومعرفة توقيت الزراعة المناسب وكمية المياه وغيرها من العوامل الهامة.

وفيما يتعلق بنقل التجارب الأخرى، أكد المصدر أنه لا يمكن زراعة تقاوي مستوردة دون دراسة فنية من وزارة الزراعة من جميع النواحي من حيث ملائمتها للمناخ والبيئة المصرية، وحاجة السوق المصرية لتلك الأصناف.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أن الفلاحين الصينيين يزرعون في صحراء كومتاغ المجاورة لإقليم شانشان بمنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم من أجل زراعة نوع جديد من الأرز البعلي، الذى جاء من شمال شرقي الصين، ويحتاج إلى ثلث كمية الماء فقط التى يحتاجها الأرز العادي للنمو.

ويحاول تشاو تشيانغ، مدير شركة التكنولوجيا الزراعية المحلية، ومسؤول المشروع الزراعي زراعة المحاصيل في الصحراء، فبفضل خبراته السابقة قام وأصحابه بزراعة الأرز في صحراء محروثة بمساحة 13 هكتارا، ويتوقع أن يحصد بين 60 طناً أو 80 طناً من الأرز في سبتمبر المقبل.

وقال بنغ قوه وي، مطور النوع الجديد من الأرز البعلي، إن الصحراء في شينجيانغ بيئة نظيفة ولها مناخ مناسب لإنتاج أرز عضوي صحي بجودة عالية، وقال تشاو تشيانغ: “كنت أعتقد أن الأمر مستحيل مطلقاً”.

وأفادت شركة خبه شينجيانغ للتكنولوجيا الزراعية، شريك تشاو تشيانغ في المشروع، بأنها وجدت شركاء آخرين في المناطق الصحراوية الأخرى في شينجيانغ لتجربة زراعة الأرز البعلي في الصحراء، متوقعة تعميم هذه التكنولوجيا وزراعة الأرز البعلي بالمزيد من المناطق الجافة والصحراوية.