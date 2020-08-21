لايف

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
محمد بدر 12:02 ص, السبت, 22 أغسطس 20 12:02 ص, السبت, 22 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه خرج 856 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس عن تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وأوضحت أنه تم خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى اليوم.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنها 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد بدر

ملف الكاتب محمد بدر

اقرأ أيضاً

«شائعات كاذبة».. البابا تواضروس ينفي إصابته بفيروس كورونا

هيثم سمير 6:22 م, السبت, 18 يوليو 20

«1168 إصابة و88 وفاة».. تراجع كبير بحصيلة كورونا اليومية في مصر

المال - خاص 9:04 م, السبت, 27 يونيو 20

الكنيسة الأرثوذكسية بمصر تعلن موقفها من إعادة الفتح

هيثم سمير 6:00 م, السبت, 27 يونيو 20

«الوطنية للصحافة» : توقيع بروتوكولات طبية لعلاج مرضى كورونا بالمؤسسات القومية

هيثم سمير 4:52 م, السبت, 30 مايو 20

«حقائق وتنبيهات».. الأوقاف توضح أسباب عدم فتح المساجد في رمضان

هيثم سمير 5:06 م, الأثنين, 20 أبريل 20