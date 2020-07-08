لايف

مصر تسجل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حالة وفاة

بحسب البيان الرسمي اليومي لوزارة الصحة
المال - خاص 10:01 م, الأربعاء, 8 يوليو 20 10:01 م, الأربعاء, 8 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و 3564 حالة وفاة.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أنه تم عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى الثلاثاء

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

إصابات كورونا اليومية في مصر تتجاوز الألف من جديد والوفيات تتراجع إلى 67

المال - خاص 10:02 م, الثلاثاء, 7 يوليو 20

«التراجع مستمر».. الصحة : تسجيل 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة

المال - خاص 9:16 م, الأحد, 5 يوليو 20

إصابات كورونا اليومية في مصر تواصل استقرارها مع تسجيل 1324 حالة جديدة و79 وفاة

المال - خاص 9:43 م, السبت, 4 يوليو 20

«ما نستغربش لما نوصل 100 ألف».. وزير التعليم العالي : سنتأكد من تجاوز ذروة إصابات كورونا بعد أسبوعين

المال - خاص 11:58 م, الجمعة, 3 يوليو 20

حالات الشفاء من «كورونا» في مصر تقترب من 20 ألفًا وتسجيل 1412 إصابة جديدة

محمد بدر 9:37 م, الجمعة, 3 يوليو 20

الأسبوع الـ20 لـ«كورونا» في مصر .. الإصابات تواصل الانخفاض وتراجع طفيف بالوفيات (ملف تفاعلي)

أحمد عواد 8:58 م, الجمعة, 3 يوليو 20