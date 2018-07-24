مصر تسجل أكبر استهلاك كهرباء فى تاريخها الليلة

عمر سالمكشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء الليلة لأعلى حمل في تاريخ مصر لتسجل الأحمال 30.9 ألف ميجاوات، بزيادة قدرها 800 ميجاوات.وأكد المصدر تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، إلى 7300 ميجاوات، مقارنة بنحو 9200 ميجاوات أمس، بتراجع

عمر سالم





كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء الليلة لأعلى حمل في تاريخ مصر لتسجل الأحمال 30.9 ألف ميجاوات، بزيادة قدرها 800 ميجاوات.

وأكد المصدر تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، إلى 7300 ميجاوات، مقارنة بنحو 9200 ميجاوات أمس، بتراجع نحو 1900 ميجاوات.

وأوضح المصدر، لـ”المال”، أن ارتفاع درجات الحرارة رفع الاستهلاك بشكل كبير عن ليلة أمس التي سجل فيها الاستهلاك 30.1 ألف ميجاوات، كما أنه من المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج لنحو 38.3 ألف ميجاوات.

وأكد أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.