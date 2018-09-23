مصر تستورد 38 ألف طن أرز صيني.. والنفقات تحدد سعر الكيلو

عمر سالمقال مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة الوليلى للتنمية والاستثمار الزراعى، إنه من المتوقع وصول شحنات أرز مستوردة، الأسبوع المقبل بحجم 38 ألف طن.وأضاف الوليلى لـ"المـال" أن الشحنات المستوردة ستكون من الصين فى إطار خطط القطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق



عمر سالم

قال مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة الوليلى للتنمية والاستثمار الزراعى، إنه من المتوقع وصول شحنات أرز مستوردة، الأسبوع المقبل بحجم 38 ألف طن.

وأضاف الوليلى لـ”المـال” أن الشحنات المستوردة ستكون من الصين فى إطار خطط القطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق المحلي من الأرز، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد سعر الكيلو من تلك الشحنات إلا بعد حساب نفقات الاستيراد..

وأشار إلى ان تلك الشحنة تأتي ضمن عدد من الشحنات كان تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص الصيني لتوريد 100 ألف طن أرز إلى السوق المصرية، وتم استقبال اولي تلك الشحنات خلال بداية الشهر الجاري.

وأوضح الوليلى انه كان قد حدث تأخير فى الإفراج عن الشحنات نظراُ للشائعات الخاصة بالأرز الصيني، وأثبتت التحاليل الخاصة بالأرز جودته ومطابق للمواصفات.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قرر تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط، عقب استمرار زراعة نفس المساحة “مليون و100 ألف فدان” خلال عام 2017 الأمر الذى تطلب استصدار قرار من الوزير لتحجيم زراعته ترشيدا للمياه.