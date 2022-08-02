مصر تستورد 10 آلاف طن أرز صيني

◗❙مصادر: 200 جنيه تراجعًا فى «الشعير»

علمت «المال» من مصادر مطلعة بغرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، أنه تم استيراد 10 آلاف طن أرز أبيض صينى مطلع الأسبوع الحالى، لصالح شركتين من القطاع الخاص.

وأضافت المصادر أنه سيتم طرح تلك الكميات على التجار بداية من اليوم الاثنين، بسعر يصل إلى 13.25 جنيه للكيلو، ومن المرتقب أن يصل للمستهلك النهائى ما بين 15 – 16 جنيهًا.

وأشارت إلى أن تلك الكميات المستوردة يتم ضخها، بخلاف التى أعلنت وزارة التموين عن استيرادها، بإجمالى 50 ألف طن أرز شعير هندى (قبل ضربه وتبيضه)، وتم التعاقد عليها مؤخرًا ولم تدخل للسوق حتى الآن.

وأوضحت أن آخر عملية لاستيراد الأرز كانت فى 2020، ثم توقف الاستيراد حتى منتصف 2022، نظرًا لانخفاض سعر «المحلى» مقارنة بالمستورد.

فى ذات السياق، كشفت المصادر أن دخول تلك الكميات الجديدة سيسهم فى استقرار المعروض وزيادته، لحين دخول محصول الأرز الجديد قبل خلال أغسطس الحالي.

وأكدت المصادر انخفاض سعر الأرز الشعير بواقع 200 جنيه للطن خلال الأسبوع الحالى، ليسجل نحو 10400 جنيه (عريض الحبة) مقارنة بـ10600 الأسبوع الماضى، فيما يصل رفيع الحبة إلى 10 آلاف جنيه .

وقالت إن سعر طن الأرز الأبيض يتراوح من 13 – 16 ألف جنيه للمستهلك النهائى وفقًا لنوع الحبة وتكلفة النقل و«النولون» الخاصة بالتجار والمحافظات.

وتوقعت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات قبل أسبوعين وصول إجمالى محصول الأرز خلال موسم الحصاد الجديد إلى 7 – 8 ملايين طن «شعير»، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن «أبيض»، مقارنة بنحو 4٫4 مليون طن في عام 2021 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسيبدأ موسم حصاد الأرز منتصف أغسطس الحالى، ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة فإن مصر تقوم بزراعة مليون و75 ألف فدان من إجمالى أراضيها الزراعية.