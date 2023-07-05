مصر تستورد سمك ماكريل ورنجة وجمبري بـ35.3 مليون دولار فى 4 أشهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تفاصيل واردات مصر من المواد الغذائية، فى الفترة من يناير إلى أبريل 2023، ومقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، إذ استوردت مصر أسماك ماكريل وجمبري ورنجة بنحو 35.3 مليون دولار.

وأفاد التقرير، الذي وصل “المال”، بأن مصر استوردت سمك ماكريل مجمدًا بقيمة 14.8 مليون دولار، مقابل 5.1 مليون دولار فى فترة المقارنة نفسها من 2022، بنسبة زيادة قدرها 190%، فيما استوردت أسماك رنجة بقيمة 11.3 مليون دولار، مقابل 17.1 مليون دولار، بتراجع قدره 33.6%.

واردات الجمبري فى 4 أشهر

وتابع التقرير أن حجم واردات الجمبري سجل نحو 9.2 مليون دولار، خلال أربعة الأشهر الأولى من عام 2023، مقابل 8.3 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2022، بنسبة نمو 10.3%.

وكان الجهاز المركزي قد أعلن مؤخرًا تسجيل واردات مصر نحو 508.8 مليون دولار بنهاية 2022، منها الجمبري بقيمة 140 مليون دولار، وسمك ماكريل بقيمة 114.6 مليون دولار، ورنجة وسردين بقيمة 101.1 مليون دولار.

يُذكر أن إنتاج مصر من الأسماك سنويًّا يبلغ حوالي 2 مليون طن، من بينها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، حيث تحتل مصر المركز الأول أفريقيًّا في الاستزراع السمكي، والسادس عالميًّا في هذا المجال.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.