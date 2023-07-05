مصر تستورد زيت عباد الشمس بقيمة 15.9 مليون دولار خلال 4 أشهر

أفصح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع واردات مصر من الزيت، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2023، إذ تم استيراد زيوت بذور عباد الشمس بقيمة 15.9 مليون دولار، مقابل 62.3 مليون دولار، بتراجع قدرة 74.5% فى فترة المقارنة نفسها من عام 2022.

زيت النخيل

وأضاف التقرير أن مصر استوردت زيت النخيل بنحو 64.7 مليون دولار، مقابل 129.3 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2022، بتراجع قدره 49.9%، فيما استوردت أكبادًا صالحة للأكل من فصيلة الأبقار بقيمة 12.2 مليون دولار، مقابل 20.5 مليون دولار، بتراجع قدره 40.3%.

كما أفاد التقرير بأنه تم استيراد ألبان مركزة بتكلفة 10.1 مليون دولار، مقابل 30.6 مليون دولار ،بتراجع قدره 66.9%، وقطع لحوم دون عظام من فصيلة الأبقار بنحو 42.9 مليون دولار، مقارنة بـ12.7 مليون دولار، بتراجع قدره 66.4%.

وذكر التقرير أن مصر استوردت، في 4 أشهر، لحوم دجاج بقيمة 10.4 مليون دولار، مقابل 2.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 252%، ومحضرات غذائية أخرى بقيمة 10.3 مليون دولار، مقابل 24.7 مليون دولار، بتراجع قدره 58%.

الإنتاج المحلي منخفض

يُذكر أن مصر تسعى لزيادة مساحة الأراضى المزروعة بفول صويا، ويجري حاليًّا زراعة 52 ألف فدان، ومن المستهدف زيادة المساحة إلى 500 ألف فدان، العام المقبل؛ لزيادة إنتاج زيت الطعام المحلي من الفول الصويا، إذ تستورد مصر أكثر من 90% من احتياجاتها من زيت الطعام بالدولار.