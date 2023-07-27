مصر تستورد حبوبا من روسيا بقيمة 2.1 مليار دولار خلال 2022 (جراف)

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفــاع قيمـة الصادرات المصرية إلى روسيا لتسجل 595.1 مليون دولار خـلال عـام 2022 مقـابل 489.6 مليـون دولار خـــلال عـــام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.6%، وبلغت قيمة الواردات المصريــة من روســيا 4.1 مليار دولار خـــلال عــام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.5%.

وأضاف التقرير الذي وصل “المال”، أن مصر استوردت من روسيا حبوب بقيمة 2.1 مليار دولار خلال عام 2022، إذ تشارك مصر في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية ترسيخاً لدور مصر المحوري وريادتها بقارة إفريقيا حيث تعد مصر الشريك الرئيسي لروسيا في التواصل بينها وبين القارة الإفريقية .

كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

أهم سلع صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2022

أفصح التقرير عن أهم مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى روسيا خلال عام 2022 وجاءت على النحو التالي: فواكه وأثمار بقيمة 302.3 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 207.2 مليون دولار، وصابون ومحضرات غسيل بقيمة 11.8 مليون دولار.

وتابع التقرير حول أهم السلع التى تصدرها مصر إلى روسيا، هي: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 10.7 مليون دولار، وحبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 10.3 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا

كما كشف التقرير عن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2022، وهي: حبوب بقيمة 2.1 مليار دولار، وخشب ومصنوعاته بقيمة 422 مليون دولار، وشحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 364 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 363 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 177 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.4 مليــون دولار خــلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%.

وذكر التقرير أن قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر بلغت 23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.6%

كما سجــل عدد سكـان مصـر 104.5 مليـون نسمــة عام 2022، بينمـــا سجــــل عــدد سكان روسيا 144.7 مليون نسمة عام 2022.

فيما بلـغ عـدد المصــريين المتواجدين بدولة روسيا طبقــاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .