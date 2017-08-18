مصر تستهل مشوارها بمونديال الطائرة بفوز ماراثونى على اليابان

علي المصري:استهل منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 23 عاما، مشواره في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 25 من شهر أغسطس الجاري، وتقام لقاءاتها بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بالفوز على اليابان، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة ماراثونية، استمرت سبعة



علي المصري:

استهل منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 23 عاما، مشواره في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 25 من شهر أغسطس الجاري، وتقام لقاءاتها بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بالفوز على اليابان، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة ماراثونية، استمرت سبعة أشواط، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وتشهد البطولة التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي للعبة، حيث طبق لأول مرة، أن تكون المباراة عبارة عن 7 أشواط من 15 نقطة، و الفائز الحاصل على 4 أشواط، إضافة إلى ضارب الإرسال الساحق يجب أن يهبط قبل بداية خط اللعب.

وفاز منتخب مصر، بالشوطين الأول والثاني بنتيجة 15_10 و15_13، قبل أن يخسر الشرطين الثاني والثالث 12_15و 8_15، وعاد ليفوز بالشوط الخامس بنتيجة 15_8، وخسر السادس 9_15، قبل أن يخطف الشوط السابع بنتيجة 15_10، ويحقق أول فوز له بالمونديال.

وفي لقاءات أخرى، أقيمت ضمن نفس المجموعة، تغلب منتخب البرازيل علي نظيره المكسيكي بأربعة أشواط نظيفة. فيما خسرت بولندا من كوبا بأربعة أشواط مقابل شوط، وفازت الصين علي تركيا في مباراة مثيرة بنتيجة 4_3، ولم تجد روسيا صعوبة في تجاوز الجزائر، برباعية نظيفة، وحققت الأرجنتين فوزا علي إيران بنتيجة 4_2.

وتقام غدا السبت لقاءات الجولة الثانية، حيث ستلعب إيران مع الصين، والمكسيك مع اليابان، والأرجنتين مع الجزائر، والبرازيل مع بولندا، وتركيا مع وروسيا، قبل أن تختتم بلقاء مصر وكوبا.