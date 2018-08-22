مصر تستهدف 40% زيادة فى صافى الاستثمار الأجنبي المباشر

خالد بدر الدين:



أعلنت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، بزيادة أكثر من 39 % عن السنة المالية السابقة.



وذكرت في بيان أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018-2022 التي تتبناها مصر، تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022.



وقالت إن مصر تسعى لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 % في السنة المالية الحالية، بالمقارنة مع 9.5 % في السنة المالية الماضية، على أن تصل إلى أقل من 5 % خلال السنة المالية 2021-2022



وأضافت أن الخطة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % في السنة الأولى 2018-2019، وصولا إلى 8 % في السنة الأخيرة منها، كما تهدف خطة 2018-2022 إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مع توفير نحو 750 ألف فرصة عمل في 2018-2019، وصولا إلى توفير 870 ألف فرصة في 2021-2022.



وذكرت وكالة رويترز إن الحكومة تعكف على تنفيذ إصلاحات واسعة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات تم إبرامه عام 2016 ويتضمن خفض دعم الطاقة.