مصر تستهدف 30 مليار دولار إيرادات من السياحة سنويا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تطمح إلى مضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة لتصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويًا، بمساعدة القطاع الخاص والمُطورين خلال السنوات القليلة القادمة.

وأكد في تصريحات تلفزيونية في ختام زيارته شرم الشيخ أهمية دور القطاع الخاص وضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن مُستهدفاتهم ومتطلباتهم من الحكومة؛ لدعم تحقيق هدف الـ (30 مليار دولار) لقطاع السياحة خلال الفترة القادمة.

ووجه رئيس الوزراء الشكر إلى مؤسسات الدولة التي تعمل على قدمٍ وساق للخروج بمؤتمر المناخ بأعلى مستوى من التنظيم، مشيدا بدور محافظة جنوب سيناء في تنسيق تلك الجهود.

وتقدم بالشكر أيضا إلى القوات المسلحة والهيئة الهندسية ووزارة الداخلية وزارات: النقل والاسكان والطيران والبيئة والسياحة والكهرباء، وكل الوزارات المعنية، التي تعمل على تطوير المدينة بأسرع وقت ممكن لاستضافة مؤتمر المناخ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال التصريحات التليفزيونية، أنه اجتمع بمجموعة من المستثمرين الوطنيين في قطاع السياحة صباح اليوم، وناقش حجم الدعم المُوجه من الحكومة لهذا القطاع على مدار السنوات الماضية في ضوء الأزمات التي واجهها.

وأكد أن الدولة مستمرة في تقديم ذلك الدعم لا سيما وأن مصر لديها قدرات هائلة بهذا القطاع والحكومة تحرص على تعزيز البنية الأساسية للنهوض به ومضاعفة إيراداته.