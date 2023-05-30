مصر تستهدف 1.65 تريليون جنيه استثمارات كلية العام الجديد 63.6% منها عامة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقصادية، إن خطة العام المالى الجديد 2023/2024 تستهدف 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، و 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مناقشة مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%،

مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام

واستعرضت اليوم، وزيرة التخطيط، مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، والسادة رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية للمُبادرة والمتمثلة في تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، تحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها (إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه)، زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها، ومن حيث الموقف التنفيذي للعام المالي 2023/22 .

وأوضحت السعيد أنه شارك بالمُبادرة 23 مُحافظة بنسبة 85% من إجمالي المُحافظات، وبلغ عدد المُحافظات الفائزة 19 مُحافظة بنسبة 83% من إجمالي المُحافظات، كما بلغت قيمة حافز الأداء المُنصرف: 1.4 مليار جنيه بنسبة 82% من إجمالي حافز الأداء 10% من قيمة الخطة الأصلية.

وأضافت أنه من المستهدف خلال العام المالي 2024/23 أن يبلغ حجم تمويل المبادرة 1.9 مليار جنيه، وسيتم إبلاغ المحافظات بالسقف التمويلي المحدد لخطة2024/23 ، وبقيمة حافز الأداء المشروطة بتحقق مجموعة من المعايير تتمثل في التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى، تخطيط الاستثمارات، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، تخطيط عملية بناء القدرات، الشفافية والافصاح العام، تخضير الخطة الاستثمارية، تنمية الموارد الذاتية.

وأشارت السعيد إلى دور مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية، حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للمُبادرة في الارتقاء بخصاص السكان وضبط معدلات النمو السكاني، ويبلغ التمويل المستهدف خلال العام المالي 2024/23 قيمة 1.5 مليار جنيه وتتمثل المعايير الأساسية للمبادرة في التمكين الاقتصادي، التدخل الثقافي والتوعوي، التدخل الخدمي، رقمنة الخدمات السكانية.