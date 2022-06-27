مصر تستهدف 1.16 تريليون جنيه ضرائب العام المالي المقبل

تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2022 – 2023 متحصلات ضريبية قيمتها 1.168 تريليون جنيه، بنسبة 77% من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغة 1.517 تريليون جنيه.

وتتركز أهم الإيرادات الضريبية المتوقعة للعام المالي المقبل بواقع 428.7 مليار جنيه في ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و114.4 مليار جنيه ضرائب على الممتلكات، و540.9 مليار جنيه ضرائب على السلع والخدمات، و141 مليار جنيه ضرائب على سلع وخدمات.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة والبالغ إجمالي مخصصاتها اكثر من 3 تريليونات جنيه، وإيراداتها 1.5 تريليون جنيه، ومصروفاتها 2.07 تريليون جنيه.