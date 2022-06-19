مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.5% وخفض العجز الكلي إلى 6.1% بموازنة 2023

تستهدف مصر تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي 5.5% خلال العام المالى القادم 2022 /2023، وتحقيق فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيو 2016.

3 تريليونات جنيه إجمالي الموازنة

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في ظل مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالى الجديد إن الموازنة العامة للدولة “الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 2.71 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون جنيه.

ولفت “معيط” إلى استمرار مستهدف تحرك الدين فى مسار نزولي مستدام، ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، وخفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بـ103% فى نهاية يونيو 2016 وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، مقارنة بـ 10% و33.3% من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ 40% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.

وأكد “معيط” أن الأرقام الموازنية في العام المالى الجديد تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر.

كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء “التضخم المستورد” من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.