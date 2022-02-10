طاقة

مصر تستهدف مضاعفة صادرات الغاز لتقفز إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالى الحالى

خطة لحفر 13 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط والدلتا وإبرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز وتنفيذ 5 مشروعات تموينة العام المالى المقبل
نسمة بيومي 12:24 م, الخميس, 10 فبراير 22 12:24 م, الخميس, 10 فبراير 22

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كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، خلال جمعيتها العمومية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2022/ 2023، أن إجمالي كمية صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمُسال بلغت 3.5 مليون طن، خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالى الحالي.

ومن المخطط خلال العام المالى 2022/ 2023 حفر 13 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط والدلتا وإبرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز لوضع 33 بئرًا على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعب غاز و17.2 ألف برميل متكثفات،

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وسيصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج إلى 900 مليون دولار ليتخطى بذلك إجمالي الاستثمارات خلال العامين الحالى والمقبل، أكثر من 1.6 مليار دولار،

ومن المستهدف توصيل 1.2 مليون وحدة، وتحويل 80 ألف سيارة، وإنشاء 80 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعد اكتمال خطة الانتشار السريع.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير،

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والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات،

ونواب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمحاسب محمد عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ورؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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