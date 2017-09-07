مصر تستهدف زيادة مساحة القمح نصف مليون فدان العام القادم

خالد بدر الدين أعلن حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية اليوم الخميس أن الوزارة تستهدف زيادة المساحة المزروعة بالقمح حوالي 500 ألف فدان ليصل إجماليها إلى 3.5 مليون فدان العام القادم. وأضاف حامد عبد الدايم في تصريحات لوكالة رويترز أن هناك حوافز ستقدمها الحكومة للفلاح خلال هذا الموسم

خالد بدر الدين

أعلن حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية اليوم الخميس أن الوزارة تستهدف زيادة المساحة المزروعة بالقمح حوالي 500 ألف فدان ليصل إجماليها إلى 3.5 مليون فدان العام القادم.

وأضاف حامد عبد الدايم في تصريحات لوكالة رويترز أن هناك حوافز ستقدمها الحكومة للفلاح خلال هذا الموسم سواء توفير الحبوب أو السماد وكذلك تقديم سعر عادل لتوريد القمح المحلى للحكومة.

وكانت وزارة التموين المصرية أكدت الشهر الماضى إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر يبلغ 4.857 مليون طن أو ما يكفي احتياجات البلاد حتى نهاية فبراير القادم.

وذكرت وكالة رويترز إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تستهلك حوالى 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق كما تستهدف استيراد حوالى 7 ملايين طن في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضى .